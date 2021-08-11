Депутат отметила недочеты идеи о повышении МРОТ до ₽20 тысяч

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Как передает RT, она отметила, что в настоящее время МРОТ отвязан от прожиточного минимума, а последний, в свою очередь, не зависит от потребительской корзины.