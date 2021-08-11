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Депутат отметила недочеты идеи о повышении МРОТ до ₽20 тысяч

Лера Букина
1 час назад

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Как передает RT, она отметила, что в настоящее время МРОТ отвязан от прожиточного минимума, а последний, в свою очередь, не зависит от потребительской корзины.

Депутат отметила недочеты идеи о повышении МРОТ до ₽20 тысяч
Фото: ТАССТАСС

«Конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации», — подчеркнула депутат.

Бессараб напомнила, что методика определения МРОТ теперь зависит от средней заработной платы и составляет 42% от нее.

«Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать», — заключила она.

Как стало известно, группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа вносят в нижнюю палату парламента законопроект о повышении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц.

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