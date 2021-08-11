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Назван топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в России

Елена Прошина
1 час назад

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в большинстве регионов России за первые десть дней августа возглавили программисты. Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы Superjob, зарплатная планка для этой профессии достигает 400 тыс. рублей.

Назван топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ТАСС, высокую оплату труда также предлагают руководителям среднего звена на производстве (до 360 тыс. рублей) и в маркетинге (до 180 тыс.).

Также неплохо зарабатывают менеджеры в HR-сфере (до 120 тыс.) и в продажах (100 тыс. рублей). При этом линейные специалисты могут также рассчитывать на высокую зарплату, поскольку в большинстве вакансий к зарплате прилагается процент от заключенных сделок.

По сравнению с предыдущим месяцем выросли и зарплаты у врачей. Вакансии для медработников попали в список сразу в нескольких городах – в Краснодаре и Ростове-на-Дону (от 200 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (от 100 тыс.) и Омске (от 60 тыс. рублей).

В топ городов с наиболее оплачиваемыми предложениями по работе попали Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и Воронеж.

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