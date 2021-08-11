Назван топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в России

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в большинстве регионов России за первые десть дней августа возглавили программисты. Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы Superjob, зарплатная планка для этой профессии достигает 400 тыс. рублей.
Как сообщает ТАСС, высокую оплату труда также предлагают руководителям среднего звена на производстве (до 360 тыс. рублей) и в маркетинге (до 180 тыс.).
Также неплохо зарабатывают менеджеры в HR-сфере (до 120 тыс.) и в продажах (100 тыс. рублей). При этом линейные специалисты могут также рассчитывать на высокую зарплату, поскольку в большинстве вакансий к зарплате прилагается процент от заключенных сделок.
По сравнению с предыдущим месяцем выросли и зарплаты у врачей. Вакансии для медработников попали в список сразу в нескольких городах – в Краснодаре и Ростове-на-Дону (от 200 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (от 100 тыс.) и Омске (от 60 тыс. рублей).
В топ городов с наиболее оплачиваемыми предложениями по работе попали Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и Воронеж.