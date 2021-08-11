Жители Кубани попросили у Греты Тунберг защиты от фермеров

Жители села Зарождение в Крансодарском крае обратились за помощью к шведской экоактивистке Грете Тунберг. Они пожаловались на химикаты, распыляемые фермерами, пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что людей беспокоят проблемы со здоровьем из-за химикатов. Чтобы исправить ситуацию, они используют все возможные методы.

«На нас никто не обращает внимания, поэтому мы применяем все доступные методы, чтобы нас услышали: пишем письма в раличные инстанции, обращаемся в органы, к журналистам, отправили письмо Грете Турнберг», — рассказала местная жительница Екатерина Шульга.

Она пояснила, что в течение последних пяти лет во время сельскохозяйственного сезона, который идет с начала марта до поздней осени, жители Зарождения чувствуют едкий запах и сладковатый привкус во рту. Также у них развиваются головные боли, тошнота и жжение глаз. У дочери Екатерины появляется сыпь на животе.

Издание привело цитату из послания от мальчика Артёма в адрес экoактивистки: «Дорогая Грета! Меня зовут Артём, мне 11 лет. Я проживаю в селе Зарождение Краснодарского края. Фермеры нашей деревни нас постоянного травят — распыляют яды и химикаты возле наших домов». Мальчик пояснил, что ему трудно дышать, у его сестры головные боли, а их мать вынуждена обращаться к скорой помощи еженедельно.