«А скоро будут альфа, бета»: в сети обсудили появление штамма «йота»

В США выявили новый штамм коронавируса «йота», летальность которого достигает 82%. Саму разновидность обнаружили в Нью-Йорке еще в 2020 году и с тех пор она распространилась сначала на все штаты, а потом на 27 стран.
Как отметил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев, новая мутация передается на 25% быстрее и обладает большей способностью ускользать от иммунного ответа, а его летальность составляет 82%, особенно у людей старше 45 лет.
Некоторые читателей «Рамблера» отнеслись к этой новости со скепсисом, а другие – с «усталостью».
«Достали уже со своими мутациями. Ощущение что в стране других тем нет кроме вирусов. Каждый день приводят непонятную статистику...цифры какие-то. А что с этими цифрами то делать? Вот если бы эти цифры приводились в сравнении с простудными заболеваниями или с заболеванием тем же гриппом тогда можно было хотя бы качественно что то проанализировать», – написал Konstant Konstant (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
«А названия штампов какие роскошные!...ими будут называть родившихся детишек, если такие появятся после вакцинации», – написала Elena Kucherenko.
«О! Уже йота вариант появился? А скоро, наверное, будут гамма, альфа, бетта и т.д. варианты», – написал Андрей Варфаламеев.
«Существенно большей вирулентности, чем у индийского штамма быть не может, иначе пришлось бы проверить в гомеопатию», – написал Eugen Schorf.
«Подождём омега-вариант, затем перейдём с греческого на китайский, иероглифов гораздо больше», – написал Человек Советский
«Нормальные вирусы со временем становятся менее смертельными, а это с каждым разом опасней и опасней... Гарантированно это над человеками опыты ставят искусственно для снижения численности населения», – написал roman romanovich.
Некоторые читатели осудили комментаторов за беспечность.
«Мир «стоит на ушах», а нашим пофигистам Ковид до сих пор - не существует... Наша Страна - удивительная по своей людской беспечности», – написала Ирина Петрова.