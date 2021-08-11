«А скоро будут альфа, бета»: в сети обсудили появление штамма «йота»

«Достали уже со своими мутациями. Ощущение что в стране других тем нет кроме вирусов. Каждый день приводят непонятную статистику...цифры какие-то. А что с этими цифрами то делать? Вот если бы эти цифры приводились в сравнении с простудными заболеваниями или с заболеванием тем же гриппом тогда можно было хотя бы качественно что то проанализировать», – написал Konstant Konstant (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).