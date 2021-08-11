Найдена причина резкого снижения числа бедных россиян

Аналитики объяснили, почему с начала 2021 года в России снижается число бедных людей. По мнению экспертов, причина кроется не только в оказании финансовой поддержки от государства, но и в изменении способа определения прожиточного минимума.

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Как сообщает РИА Новости, в начале года в стране насчитывалось 21,1 млн бедных, а во втором квартале – 17,7. В Росстате отмечают, что уровень бедности снизили «более жесткие критерии назначения материальных выплат», а в Минтруде указали на постепенное снижение безработицы – с 5,8% в январе до 4,8% в июне.

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Кроме того, на ситуацию повлияла и поддержка малообеспеченных семей с детьми. Так, с 1 апреля чиновники по новому рассчитывают выплаты на несовершеннолетних от трех до семи лет. Теперь все зависит от среднедушевого дохода, а при назначении выплат учитывается имущество.

Согласно информации Минтруда, на эту категорию выплат власти переназначили 1,73 млн пособий, из которых 1,33 млн составили полный размер от детского прожиточного минимума. Также деньги выделяют и семьям с детьми до трех лет, в которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. Таких пособий с 1 апреля назначили более 1,8 млн.

Также на реальные доходы оказала влияние и «сезонная» занятость – летом в стране растет потребность в физическом труде. В результате во втором квартале показатель повысился на 6,8% в годовом выражении.

В издании отмечают, что здесь есть важный нюанс – резкое улучшение статистики наблюдается с начала 2021 года, после изменения методики прожиточного минимума. Раньше он зависел от стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов питания, товаров и услуг. Теперь же прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода.

При этом аналитики отметили, что новая методика не показывает, сколько необходимо человеку для проживания. Как отметил финконсультант и руководитель компании E.M.FINANCE, минимальный уровень доходов должен быть по крайней мере вдвое больше, особенно в период роста инфляции.