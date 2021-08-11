Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Нехватка денег: россияне назвали причины разводов

Елена Прошина
1 час назад

Самой частой причиной развода среди россиян оказалась бедность. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% пар расходятся именно из-за нехватки денег.

Нехватка денег: россияне назвали причины разводов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также 15% заявили об отсутствии взаимного понимания, еще 14% назвали в качестве причины измены, еще 10% – бытовые проблемы. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин 8% опрошенных.

Около 57% респондентов считают, что принимать решение необходимо в зависимости от каждого конкретного случая, а еще 27% отметили, что делать это можно только тогда, когда семья уже фактически распалась и супруги не живут вместе. Еще 9% признались, что будут пытаться спасти свой брак любой ценой.

39% также уверены, что нет таких причин, которые помешали бы развестись. 31% считает, что препятствием могут стать дети, 21% – материальную зависимость, а еще 16% – сложности с разделом имущества. Еще 16% указали на этнические и религиозные обычаи, которые связывают супругов.

82% россиян отметили, что осуждают измены, а еще 10% – не видят в них ничего ужасного.

Личный счет,ВЦИОМ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители