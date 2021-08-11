Нехватка денег: россияне назвали причины разводов

Самой частой причиной развода среди россиян оказалась бедность. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% пар расходятся именно из-за нехватки денег.

Также 15% заявили об отсутствии взаимного понимания, еще 14% назвали в качестве причины измены, еще 10% – бытовые проблемы. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин 8% опрошенных.

Около 57% респондентов считают, что принимать решение необходимо в зависимости от каждого конкретного случая, а еще 27% отметили, что делать это можно только тогда, когда семья уже фактически распалась и супруги не живут вместе. Еще 9% признались, что будут пытаться спасти свой брак любой ценой.

39% также уверены, что нет таких причин, которые помешали бы развестись. 31% считает, что препятствием могут стать дети, 21% – материальную зависимость, а еще 16% – сложности с разделом имущества. Еще 16% указали на этнические и религиозные обычаи, которые связывают супругов.