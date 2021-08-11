ЦБ придумал способ защиты пенсионеров от мошенников

Банк России призвал финансовые организации позволить клиентам с инвалидностью и пенсионерам отключать им удаленный доступ к счетам и назначать помощников. По мнению регулятора, такой подход позволит защитить их от мошенников.

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В публикации на официальном сайте ЦБ отметили, что человеку нужно дать возможность самостоятельно решать, нужны ли ему дистанционные каналы доступа, а не по умолчанию подключать его в пакете с остальными услугами.

Если же клиент использует мобильный банк, то ему нужно дать возможность скрывать чета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций.

«Кредитным организациям также следует внедрять так называемый сервис "второй руки", когда человек может по договоренности с другим клиентом этого банка назначить его своим помощником», – говорится в сообщении.

По задумке регулятора помощник будет получать уведомления о планируемых операциях и сможет подтверждать или отклонять их. В таком случае доверенное лицо сможет заранее увидеть подозрительную активность и при необходимости отговорить владельца счета.