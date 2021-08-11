Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ЦБ придумал способ защиты пенсионеров от мошенников

Елена Прошина
40 минут назад

Банк России призвал финансовые организации позволить клиентам с инвалидностью и пенсионерам отключать им удаленный доступ к счетам и назначать помощников. По мнению регулятора, такой подход позволит защитить их от мошенников.

ЦБ придумал способ защиты пенсионеров от мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации на официальном сайте ЦБ отметили, что человеку нужно дать возможность самостоятельно решать, нужны ли ему дистанционные каналы доступа, а не по умолчанию подключать его в пакете с остальными услугами.

Если же клиент использует мобильный банк, то ему нужно дать возможность скрывать чета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций.

«Кредитным организациям также следует внедрять так называемый сервис "второй руки", когда человек может по договоренности с другим клиентом этого банка назначить его своим помощником», – говорится в сообщении.

По задумке регулятора помощник будет получать уведомления о планируемых операциях и сможет подтверждать или отклонять их. В таком случае доверенное лицо сможет заранее увидеть подозрительную активность и при необходимости отговорить владельца счета.

При этом подключение подобного сервиса может запросить только сам клиент, а при получении запроса на отключении услуги ситуацию необходимо проверять на возможное мошенничество.

Личный счет,Центральный банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители