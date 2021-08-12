Легкоатлетка Магучих заявила об отсутствии политики в фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио и подверглась на родине нападкам за фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что в ее поступке «не было политики».
«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает, а также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует. Это опыт, который сделает меня сильнее. <...> А по фото (с Марией Ласицкене) – я ее поздравила. Там не было никакой политики», – передает ТАСС слова спортсменки в аэропорту «Борисполь» по прибытии из Токио.
Она добавила, что все спортсмены обычно поздравляют друг друга после соревнований.
Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.