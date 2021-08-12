Легкоатлетка Магучих заявила об отсутствии политики в фото с Ласицкене

«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает, а также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует. Это опыт, который сделает меня сильнее. <...> А по фото (с Марией Ласицкене) – я ее поздравила. Там не было никакой политики», – передает ТАСС слова спортсменки в аэропорту «Борисполь» по прибытии из Токио.