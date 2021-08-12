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Мошенники придумали новую схему обмана россиян

РИА "ФедералПресс"
47 минут назад

Телефонные мошенники давно обманывают россиян, представляясь полицейскими. Теперь они изобрели новую схему, в которой предлагают помощь полиции, сообщили СМИ.

Мошенники изобрели новую схему обмана россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мошенники изобрели новую схему обмана россиян от имени полиции», – пишут в прессе.

Пострадавшая от мошенников россиянка рассказала, что злоумышленник позвонил ей с городского номера и представился капитаном полиции.

Он рассказал женщине, что нужно провести процедуру дознания, так как в банк якобы пришла женщина, у которой была нотариально заверенная доверенность и попыталась оформить кредит на ее имя.

После этого рассказа мнимый полицейский начал расспрашивать женщину о ее банковских счетах, аргументируя свой интерес тем, что МВД и Центробанк хотят защитить ее финансы в соответствии с федеральным законодательством.

Юрист объяснил, что полицейские в таких случаях не звонят пострадавшим, а закона о финансовой защите от мошенников не существует.

Сергей Афанасьев подчеркнул, что сотрудники полиции ни при каких условиях не станут выяснять сведения о счетах по телефону, сообщает «360.tv».

Ранее «ФедералПресс» писал о другой уловке мошенников. Злоумышленники стали представлять сотрудниками Центробанка.

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