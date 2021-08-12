На Украине призвали власти не игнорировать предупреждения Путина

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин призвал украинские власти адекватно реагировать на предупреждения президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в Facebook.
Украинский парламентарий насчитал десять предупреждений российского лидера, которые власти просто игнорируют.
«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», - написал он.
Кузьмин среди предупреждений Путина также назвал иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статью об Украине и обвинение в незаконном преследовании оппозиционера Виктора Медведчука.
«А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» - задался вопросом он.
Ранее украинский лидер Вдадимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уехать в Россию.
«Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», - заметил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, напомнила, что победу на выборах ему обеспечили русскоязычные граждане. По мнению Захаровой, Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину, «кидает в людей камень раздора, добивая страну».