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На Украине призвали власти не игнорировать предупреждения Путина

Алиса Селезнёва
36 минут назад

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин призвал украинские власти адекватно реагировать на предупреждения президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в Facebook.

На Украине призвали власти не игнорировать предупреждения Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский парламентарий насчитал десять предупреждений российского лидера, которые власти просто игнорируют.

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», - написал он.

Кузьмин среди предупреждений Путина также назвал иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статью об Украине и обвинение в незаконном преследовании оппозиционера Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» - задался вопросом он.

Ранее украинский лидер Вдадимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уехать в Россию.

«Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», - заметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, напомнила, что победу на выборах ему обеспечили русскоязычные граждане. По мнению Захаровой, Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину, «кидает в людей камень раздора, добивая страну».

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