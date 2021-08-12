На Украине призвали власти не игнорировать предупреждения Путина

«А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» - задался вопросом он.