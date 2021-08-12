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«Неделю горели, теперь тонуть будем»: россиянин раскритиковал отдых в Турции

Алиса Селезнёва
1 час назад

Российский турист пожаловался на испорченный отпуск в Турции, заявив, что пожары на курортах сменились ливнями. Видеозапись «крика души» туриста опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

«Неделю горели, теперь тонуть будем»: россиянин раскритиковал отдых в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо, Турция, за отдых! Год работы впустую! Сначала мы тут неделю горели, теперь походу неделю тонуть будем!» - заявил мужчина.

Видео он записал на балконе отеля, перекрикивая разбушевавшуюся стихию. На кадрах видно, что в Турции идет сильнейший дождь, а ветер раскачивает деревья.

Лесные пожары, охватившие Турцию в середине июля, 28 июля добрались до туристического региона Анталья. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать, позже ее опровергли. Жертвами пожаров стали как минимум четыре человека, более 120 пострадали. Туристы жаловались, что из-за едкого дыма в отелях нечем дышать и опасались за свою жизнь.

А 11 августа стало известно, что на Турцию обрушились сильнейшие дожди, которые привели к наводнениям и оползням. Потоки воды уносили машины, люди были вынуждены спасться на крышах домов. Больше всего от наводнения пострадал город Бозкурт в провинции Кастамону.

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