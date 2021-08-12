«Неделю горели, теперь тонуть будем»: россиянин раскритиковал отдых в Турции

Российский турист пожаловался на испорченный отпуск в Турции, заявив, что пожары на курортах сменились ливнями. Видеозапись «крика души» туриста опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Спасибо, Турция, за отдых! Год работы впустую! Сначала мы тут неделю горели, теперь походу неделю тонуть будем!» - заявил мужчина.

Видео он записал на балконе отеля, перекрикивая разбушевавшуюся стихию. На кадрах видно, что в Турции идет сильнейший дождь, а ветер раскачивает деревья.

Лесные пожары, охватившие Турцию в середине июля, 28 июля добрались до туристического региона Анталья. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать, позже ее опровергли. Жертвами пожаров стали как минимум четыре человека, более 120 пострадали. Туристы жаловались, что из-за едкого дыма в отелях нечем дышать и опасались за свою жизнь.