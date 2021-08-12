Эксперт рассказал о перспективах доллара на фоне долгов США

Маловероятно, что в обозримом будущем доллар столкнется с какими-то серьезными проблемами из-за госдолга США, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он отметил, что в настоящее время госдолг США находится на уровне 150% от ВВП страны. Однако некоторые страны демонстрируют другие показатели: Япония — 300%, Австрия и Норвегия — около 200%, Австралия — 150%, Китай и Великобритания — 100%.

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Бабин указал на то, что у США внешний долг номинирован в национальной валюте в отличие от других стран. Это, по его словам, исключает по нему дефолта, поскольку у страны есть возможность «напечатать» доллары, которые нужны для обслуживания долга.

Впрочем, США это и делают через монетизацию госдолга, когда ФРС постоянно скупает гособлигации и ипотечные бумаги.

«Правда, это преподносится как временная мера поддержки экономики, но она уже действует с кризиса 2008 года, а после обвала рынков в марте 2020-го, вызванного пандемией, программа монетарных стимулов значительно увеличилась: ФРС вкачала в финансовую систему ликвидности больше, чем за предыдущие 11 лет», — указал специалист.

Он прогнозирует, что ФРС начнет сворачивать эти стимулы, сокращая свой баланс. Если возникнет новый кризис, последует цепная реакция на других рынках, возникновение дефолтов и неплатежей, что повлечет за собой дефицит долларов в глобальной финансовой системе, считает Бабин. Такая ситуация станет драйвером роста курса американской валюты.