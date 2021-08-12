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«Не вооружены и молчали»: раскрыты детали задержания двух беглецов из ИВС Подмосковья

Анна Безрукова
49 минут назад

Подробности задержания двух преступников, которые совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре в минувшую пятницу, стали известны изданию «МК». Напомним, всего самовольно покинули учреждение пятеро заключенных, в частности киллер Александр Мавриди, обвиняемый в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

«Не вооружены и молчали»: раскрыты детали задержания двух беглецов из ИВС Подмосковья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К настоящему моменту известно, что задержаны 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Их взяли в одном из жилых домов по улице академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики города Подольска в Московской области примерно в 22.00. Молдаване скрывались в квартире многоэтажного жилого здания, построенного ранее для военнослужащих. Здесь проживает большое число мигрантов, поэтому заселение еще двоих жильцов осталось незамеченным.

Бойцы спецназа смогли проникнуть в квартиру под благовидным предлогом, дверь им открыл один из беглецов. Второй предпринял попытку оказать сопротивление, но его немедленно уложили на пол. Оружия у Грозаву и Цуркану при себе не имелось. Оба отказались давать показания и молчали.

Квартира смотрелась вполне опрятной, больше в комнатах никого не было, никаких запрещенных веществ вроде взрывчатки оперативники не обнаружили. Собственников жилья, которые предположительно сдали квартиру молдаванам, доставили в отделение полиции намного позже.

Напомним, пятеро заключенных ранее сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. На поиск преступников направили весь личный состав полиции Московской области.

Личный счет,Александр Мавриди,Владимир Маругов,
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