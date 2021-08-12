«Очень быстро шел ко дну»: турист рассказал о крушении Ми-8 на Камчатке

Находившийся на борту затонувшего на Камчатке вертолета Ми-8 Георгий Кованцев рассказал, как части туристов удалось спастись после удара о воду. Его рассказ приводит Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня в Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, перевозивший туристов. В экстренные службы данные о ЧП поступили в 9:50 по местному времени (00:50 по Москве). Вертолет направлялся из поселка Николаевка к вулкану Ходутка, но рухнул в акваторию находящегося по пути Курильского озера — на территории Кроноцкого заповедника.

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В МЧС уточнили, что на борту упавшего в воду вертолета находились 16 человек. При этом в ведомстве произошедшее охарактеризовали как «жесткую посадку».

По словам Кованцева, в вертолете была организованная группа туристов из шести москвичей и шести жителей Санкт-Петербурга.

«Мы жили на одной базе все. Там маршрут был большой. Это была промежуточная остановка. Мы должны были там погулять, а потом лететь еще куда-то», - пояснил он.

При этом турист отметил, что ни о каких неполадках им не сообщали, вертолет начал плавное снижение и все было как обычно до тех пор, пока машина не ударилась об воду.

«Все было штатно. Оборудование работало в полном объеме. Туман был в виде молока, довольно плотный и густой. Началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя, а закончилось ударом об воду», - заявил выживший пассажир вертолета.

По его словам, после удара вертолет начало быстро затапливать водой. Тем, кто находился в хвосте, удалось выбраться, так как задняя рампа раскрылась при ударе.

«Все, кто в хвосте сидел, выплыли. Их ровно половина – 8 человек. Выплывал я секунд 30-40, было уже довольно глубоко», - заявил Георгий Кованцев.

Турист подчеркнул, что вертолет «очень быстро шел ко дну» и возня с дверью отняла достаточно много времени.

В компании-владельце вертолета «Витязь-Аэро» отметили, что накануне вылета воздушное судно прошло досмотр. Капитальный ремонт проводился в 2020-м году.