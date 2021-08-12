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Россияне выбрали лучшие города для переезда ради высокой зарплаты

Лера Букина
24 минуты назад

82% россиян готовы переехать в другой город ради высокой зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Россияне выбрали лучшие города для переезда ради высокой зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

61% респондентов считают, что самую высокую зарплату платят в Москве, 12% выбрали Санкт-Петербург. 2% россиян считают, что высокую зарплату можно получать во Владивостоке, Краснодаре и Сочи. По 1% участников проголосовали за Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

Выяснилось, что на самую большую оплату труда нацелены работники сферы IT и телекома – в среднем 146,3 тысячи рублей в месяц. У представителей строительной отрасли зарплатные ожидания чуть ниже – 141,7 тысячи рублей в месяц, соискатели в сфере маркетинга, рекламы и PR претендуют на 132 тысячи рублей в месяц.

Большая часть участников исследования обозначила суммы в диапазоне от 120 до 130 тысяч рублей в месяц. Речь идет, в частности, о специалистах в таких областях, как медицина, банки, финансы, инвестиции, дизайн и творчество, транспорт и логистика, производство и промышленность.

117,4 тысячи рублей в месяц хотели бы получать соискатели в сфере образования, 105,4 тысячи – работники кафе и ресторанов, 102,8 тысячи – сотрудники ретейла, 90,5 тысячи – работники охраны.

Большинство россиян заранее планируют, где бы хотели жить после выхода на пенсию. В тройке таких городов-лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, следует из исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Прибыльное дело: У представителей каких профессий зарплаты растут быстрее всего

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