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Цены на цветы предложили заморозить перед 1 сентября

Лера Букина
35 минут назад

В России задумались о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT. Он адресовал свое обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Цены на цветы предложили заморозить перед 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для родителей учеников процесс подготовки ребенка к учебному году является затратным. В частности, он обратил внимание на те семьи, где в школу ходят несколько детей.

Петров отметил, что зачастую недобросовестные продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажным спросом и в разы повышают цены на цветы в преддверии 1 сентября.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — сказано в тексте обращения.

Благодаря данной мере нормализуется социальный климат в стране, подчеркнул Петров.

Розничная стоимость канцелярских товаров в преддверии школьного сезона вырастет на 10-30%. Рост цен в оптовом звене компаниям придется заложить в цену товаров на полке, сообщили представители нескольких поставщиков и ретейлеров.

Личный счет,Владимир Петров,Денис Мантуров,
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