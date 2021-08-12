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Сергей Шойгу дал старт реконструкции  БАМа

Елена Прошина
1 час назад

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу запустил реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Как сообщает РИА Новости, глава ведомства принял участие в церемонии закладки памятного камня.

Сергей Шойгу дал старт реконструкции БАМа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», – заявил Шойгу.

Как отметил министр, сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан из-за высокой загруженности, однако к концу 2024 года, когда закончится реконструкция, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Вместе с тем возрастет и пропуская способность направления, и объем транзитных перевозок.

Также Шойгу напомнил, что Минобороны принимает участие в работах по поручению главы государства Владимира Путина. По его словам, Железнодорожные войска справятся с поставленной задачей – они уже приступили к реконструкции.

На протяжении участка уже возведены городки для военных, а к постройке привлекли требуемую технику. На пяти из 19 запланированных объектах уже идут работы.

Напомним, что БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Второй магистральный жд-выход к Тихому океану. Её общая протяженность – 4,3 тысячи километра. Сейчас обе магистрали – БАМ и Транссиб – работают на пределах своих возможностей.

Личный счет,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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