«Вода потоком ударила в лицо»: турист рассказал о спасении после падения МИ-8 на Камчатке

Выживший после падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке житель Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин заявил, что помощь пришла очень быстро, иначе спастись не удалось бы. Его рассказ приведен на сайте правительства региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня в Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, перевозивший туристов. В экстренные службы данные о ЧП поступили в 9:50 по местному времени (00:50 по Москве). Вертолет направлялся из поселка Николаевка к вулкану Ходутка, но рухнул в акваторию находящегося по пути Курильского озера — на территории Кроноцкого заповедника. В МЧС уточнили, что на борту упавшего в воду вертолета находились 16 человек.

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По словам Стрелкина, во время вертолетной экскурсии он спал, так как была плохая видимость.

«Произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой», - пояснил выживший турист.

Он отметил, что сумел сориентироваться, увидел распахнутую дверь в кабину и разбитое стекло, через которые и выбрался.

«По моим ощущениям, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров», — рассказал пострадавший, подчеркнув, что занимается фридайвингом и это помогло ему не паниковать и действовать правильно.

При этом, по его словам, в озере была очень холодная вода, над поверхностью плыл туман и сумевшие выбраться из вертолета люди погибли бы, если бы помощь не пришла очень быстро.

«К счастью буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», — пояснил Виктор Стрелкин.