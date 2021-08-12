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Треть россиян готовы потерять в зарплате ради удаленки

Лера Букина
42 минуты назад

Треть опрошенных россиян (33%) готовы стерпеть снижение зарплаты ради удаленной работы, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob. Об этом пишет РБК.

Треть россиян готовы потерять в зарплате ради удаленки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

40% респондентов отказались снизить свои зарплатные ожидания ради удаленки, еще 27% затруднились ответить на вопрос.

В среднем участники опроса, желающие работать дистанционно, готовы лишиться 10% зарплаты. Среди них 17% заявили, что готовы на сокращение в 5%, 9% согласны получать на 10% меньше, по 2% не против сокращения заработка на 15 и 25%, 3% готовы на уменьшение зарплаты на 20%.

Тех, кто готов пойти на уменьшение зарплаты ради удаленной работы, оказалось больше среди молодежи до 24 лет, а также среди тех, кто получает не менее 30 тысяч рублей (по 43%).

Самую большую зарплату на удаленке в августе в России может получать разработчик, владеющий языком программирования Flutter. Ему готовы платить до 300 тысяч рублей, следует из рейтинга сервиса «Работа.ру».

Согласно исследованию центра «Зарплата.ру», около 44% участников опроса заявили о желании работать удаленно либо бывать в офисе лишь несколько дней в неделю. При этом высокая зарплата стала важнейшим критерием при выборе работы для 42% респондентов. Еще 40% обратили внимание на стабильность компании, а перспектива карьерного роста имеет значение для 31% респондентов.

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