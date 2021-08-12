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"Доплыли за четыре минуты": в Кроноцком заповеднике рассказали о спасении пассажиров Ми-8

Анна Безрукова
34 минуты назад

Пассажирам вертолета Ми-8, которые спаслись при падении в Курильское озеро на Камчатке, удалось выплыть с девятиметровой глубины, рассказали журналистам в Кроноцком заповеднике.

"Доплыли за четыре минуты": в Кроноцком заповеднике рассказали о спасении пассажиров Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как пояснили люди, находившиеся на момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а вследствие удара о воду открылись задние створки воздушного судна", — цитирует пресс-службу заповедника РИА Новости.

Как рассказал участковый госинспектор Евгений Денгес, пострадавших извлекли из воды работники заповедника. Они услышали шум вертолета, но не разглядели его. Далее послышался громкий хлопок — Ми-8 ударился о воду.

"Мы немедленно спустили на воду два катера и за три-четыре минуты доплыли до места крушения, которое установили по волне. На поверхности воды находилось восемь человек - их сразу же подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих людей зафиксированы серьезные ранения. Мы начали оказывать им первую помощь, отогревать. Мы несколько раз объезжали озеро для поиска оставшихся людей, но никого не нашли", — пояснил Денгес.

Видео с рассказом Евгения Денгеса опубликовал Телеграм-канал «RT на русском».

Отмечается, что температура воды в озере в настоящее время не превышает пять-шесть градусов, долго находиться в ней нельзя, сказали в пресс-службе заповедника.

Напомним, Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки сегодня утром. На борту присутствовали три члена экипажа и 13 пассажиров, в частности ребенок. Восьми из них удалось спастись. Несколько пострадавших отвезли в больницы Петропавловска-Камчатского, двое находятся в тяжелом состоянии. Поиски еще восьми человек еще ведутся, спасательная операция осложняется тем, что вертолет утонул на глубине свыше 100 метров.

Личный счет,RT на русском,РИА Новости,
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