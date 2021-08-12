"Доплыли за четыре минуты": в Кроноцком заповеднике рассказали о спасении пассажиров Ми-8

"Мы немедленно спустили на воду два катера и за три-четыре минуты доплыли до места крушения, которое установили по волне. На поверхности воды находилось восемь человек - их сразу же подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих людей зафиксированы серьезные ранения. Мы начали оказывать им первую помощь, отогревать. Мы несколько раз объезжали озеро для поиска оставшихся людей, но никого не нашли", — пояснил Денгес.