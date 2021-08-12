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Видео с сыном президента США и проституткой появилось в сети

Елена Прошина
22 минуты назад

В Сети появилось видео с сыном президента США Джо Байдена Хантером и проституткой. На записи, которую опубликовал Telegram-канал Mash, мужчина поделился своими откровениями об отдыхе в Вегасе.

Видео с сыном президента США и проституткой появилось в сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это уже не первый случай, когда пикантные видео Хантера Байдена, сына главы государства, попадают в интернет. Однако в этот раз мужчина рассказывал даме, как русский торговец наркотиками украл у него ноутбук с секретными данными и домашними видео, пока он сам был в неадекватном состоянии.

По его истории, в один момент он отключился, а другие участники вечеринки не знали, «жив он или мертв». В это время кто-то взял его ноутбук, на котором хранились различные данные, и искал что-то. По словам Хантера, вместе с «русским» были еще два человека, а всю троицу он постоянно брал с собой.

Напомним, что первый раз видео с Хантером Байденом попали в Сеть когда он отдал свой ноутбук на ремонт в Делавэре. Кроме того, еще один у него изъяли ФБР в рамках расследования дела об отмывании денег.

Личный счет,Джозеф Байден,ФБР,
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