«Шансов нет»: губернатор Камчатского края о поисках пропавших при крушении Ми-8

Вероятность нахождения живыми находившихся на борту вертолета МИ-8, рухнувшего на Камчатке, почти нулевая, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Об этом сообщают также и спасатели, ведущие поиски на месте трагедии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом передает Телеграм-канал «РИА Новости».

«Согласно уточненной информации, вертолет находится на глубине 135 метров. У прибывших водолазов отсутствует оборудование для спусков на такую глубину», – пояснил глава региона.

Ранее РИА Новости сообщало, что температура воды в озере – не более 5-6 градусов, долго быть в ней невозможно. Как уточняли люди, находившиеся на момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а вследствие удара о воду у него открылись задние створки. Спасшимся удалось выплыть с глубины 8-9 метров.

Напомним, сегодня, 12 августа на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника произошло обрушение вертолета Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли восемь человек. По другим сведениям, выжили девять человек – семеро пассажиров и два члена экипажа.