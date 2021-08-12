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Сотрудники изолятора в Истре перед побегом заключенных отключили камеры

Елена Прошина
1 час назад

Двух сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следователей, один из дежурных умышленно отключил камеры видеонаблюдения, а после оба правоохранителя ушли спать.

Сотрудники изолятора в Истре перед побегом заключенных отключили камеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области, также дежурные оставили открытыми дверцы камер для передачи пищи. Благодаря этому пять заключенных сбежали из ИВС.

Сейчас следственный комитет продолжает расследование уголовных дел в отношении должностных лиц и пяти человек, которые совершили побег.

Напомним, что в ночь на 6 августа из изолятора сбежали пять человек – Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, Николай Тетеря,

Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

После инцидента силовики задержали двух сотрудников изолятора – дежурного Сергея Лаврентьева и его помощницу Елизавету Бурдаковскую.

11 августа полиции удалось задержать двух беглецов – Грозаву и Цуркану. Жильцы дома в Подольске опознали в новых соседях, которые заехали в съемную квартиру, беглецов, после чего обратились к правоохранителям.

Личный счет,Александр Мавриди,Владимир Маругов,Сергей Лаврентьев,СКР,
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