Сотрудники изолятора в Истре перед побегом заключенных отключили камеры

Двух сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следователей, один из дежурных умышленно отключил камеры видеонаблюдения, а после оба правоохранителя ушли спать.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области, также дежурные оставили открытыми дверцы камер для передачи пищи. Благодаря этому пять заключенных сбежали из ИВС.
Сейчас следственный комитет продолжает расследование уголовных дел в отношении должностных лиц и пяти человек, которые совершили побег.
Напомним, что в ночь на 6 августа из изолятора сбежали пять человек – Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, Николай Тетеря,
Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.
После инцидента силовики задержали двух сотрудников изолятора – дежурного Сергея Лаврентьева и его помощницу Елизавету Бурдаковскую.
11 августа полиции удалось задержать двух беглецов – Грозаву и Цуркану. Жильцы дома в Подольске опознали в новых соседях, которые заехали в съемную квартиру, беглецов, после чего обратились к правоохранителям.