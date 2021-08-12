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Первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету отменен

Газета.Ru
1 час назад

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил впервые вынесенный российским правосудием оправдательный приговор обвиненному в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету отменен
Фото:  Русское Движение / YouTube Русское Движение / YouTube

"Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Липецкий областной суд оправдал Тенгиза Гигиберию, которому предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Это решение обжаловала региональная прокуратура. Как считают в ведомстве, когда Гигиберия отбывал наказание в колонии, он возглавлял вертикаль, члены которой выполняли его поручения - в частности, регулярно передавали ему деньги.

Ранее в Краснодарском крае приговорили к 8 годам колонии строгого режима "Вора в законе" Давида Джангидзе, известного по прозвищу Дато Краснодарский.

Личный счет,ФСИН,Генпрокуратура РФ,
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