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За сутки в России умерли 808 пациентов с COVID-19

Елена Прошина
1 час назад

В России за прошедшие сутки умерли 808 заболевших коронавирусом. Это стало новым максимумом с начала пандемии. Сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ». Всего в России за время пандемии от коронавируса умерли 168 049 пациентов.

За сутки в России умерли 808 пациентов с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше всего смертей зарегистрировали в Москве (56) и Санкт-Петербурге (48).

Также за сутки в стране лабораторно подтвердили 21 932 новых случая заражения инфекцией. Общее число случаев инфекции достигло 6 534 791 человек.

Первое место по суточному приросту больных занимает Москва (+2294), второе место – Санкт-Петербург (+1801), третье – Московская область (+1143).

Из больниц выписали еще 20 195 человек. Больше всего выздоровевших в Москве (+3329), Санкт-Петербурге (+2289) и Московской области (+1808). Всего переболеть коронавирусом успели 5 828 972 жителя страны.

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