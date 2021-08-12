За сутки в России умерли 808 пациентов с COVID-19

В России за прошедшие сутки умерли 808 заболевших коронавирусом. Это стало новым максимумом с начала пандемии. Сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ». Всего в России за время пандемии от коронавируса умерли 168 049 пациентов.
Больше всего смертей зарегистрировали в Москве (56) и Санкт-Петербурге (48).
Также за сутки в стране лабораторно подтвердили 21 932 новых случая заражения инфекцией. Общее число случаев инфекции достигло 6 534 791 человек.
Первое место по суточному приросту больных занимает Москва (+2294), второе место – Санкт-Петербург (+1801), третье – Московская область (+1143).
Из больниц выписали еще 20 195 человек. Больше всего выздоровевших в Москве (+3329), Санкт-Петербурге (+2289) и Московской области (+1808). Всего переболеть коронавирусом успели 5 828 972 жителя страны.