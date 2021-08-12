«Путинских» выплат не хватит: подсчитаны траты на сборы ребенка в школу

За школьную форму для девочки в новом учебном году родителям придется отдать в среднем 11,6 тысячи рублей, для мальчиков - 9,4 тысячи рублей, ранец для первоклашки обойдется примерно в 4 тысячи рублей, сообщили опрошенные РИА Новости сотрудники магазинов детской одежды и товаров.

На сбор девочки к первому классу уйдет от 8,5 тысячи до 14,8 тысячи рублей. Так, в среднем блузка обойдется в 1,5 тысячи рублей или менее, брюки и юбка – в 2,5 тысячи рублей или меньше. Сарафан будет стоить около 3000-4000 рублей. За жилетку и жакет родители отдадут от 1000 до 4500 рублей соответственно.

Цены на школьную форму для мальчиков колеблются от 7,5 тысячи до 11,6 тысячи рублей. Рубашка в среднем будет стоить примерно 2000 рублей, брюки - 2,8 тысячи рублей, пиджак - от 3 до 5 тысяч рублей, жилетка - 1,5 тысячи рублей.

В среднем школьная форма для первоклассника обойдется в 10-15 тысяч рублей, заявили в одном из магазинов школьной формы. Однако в магазине школьной формы возле станции метро «Каширская» в Москве удастся собрать ребенка в школу за цену до 10 тысяч рублей.

Средняя стоимость ранца для школьника 1-4 классов в Москве достигает 4 тысячи рублей. Есть варианты более дешевые, однако они будут не столь качественными и вместительными, указала сотрудница одного из филиалов крупного сетевого магазина детских товаров.

В фирменном магазине немецких школьных ранцев и рюкзаков родители отдадут минимум 3500 рублей, максимум — 7900, но он уже с наполнением.

«Это уже не просто рюкзак, а целый комплект, куда входит мягкий пенал для карандашей, пенал с 16-ю предметами и сумка для обуви. Все в едином дизайне. И не придется все это отдельно искать в магазинах канцтоваров. Все ранцы хорошего качества с ортопедической спинкой и дышащей обивкой, хорошо держат форму», — сообщила сотрудница магазина.

В интернет-магазине рюкзаков указали на наличие специальной серии легких ранцев для учащихся начальной школы. Они обойдутся в 2800 рублей. Ранец с наполнением составит 3980 (сюда входит пенал и мешок для обуви). Ранцы с жестким каркасом обойдутся в 4500 рублей, ранцы с ортопедической спинкой - в 6990 рублей, сообщила сотрудница интернет-магазина рюкзаков и сумок.