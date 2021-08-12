Затравленная украинская легкоатлетка Магучих оправдалась за фото с Ласицкене

«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, поэтому что это опыт для меня и делает меня сильнее», – сказала она.