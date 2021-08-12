Затравленная украинская легкоатлетка Магучих оправдалась за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что в ее снимке с россиянкой Марией Ласицкене не было никакой политики. Так она ответила на обвинения в проявлении политической позиции, которая противоречит официальному курсу Киева, сообщает РИА Новости.
«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, поэтому что это опыт для меня и делает меня сильнее», – сказала она.
Отдельно спортсменка заявила, что не отрицает «войны между Украиной и Россией», а также уважает украинских воинов.
Напомним, что Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом в 2.04 метра. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт, а третье – Магучих. После победы украинские легкоатлетки, в том числе также принимавшие участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко, поздравили Ласицкене с победой, а Магучих сделала вместе с ней фотографию.
В результате на спортсменку обрушилась волна критики от украинских политиков и националистов. Кроме того, Ласикцене вызвали дать объяснения в Минобороны Украины из-за снимка.