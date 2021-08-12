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Россиянин выиграл в лотерею 36 млн рублей, не угадав ни одно число

Секрет Фирмыиещё 3
1 час назад

Житель Краснодара выиграл 36 млн рублей в государственной лотерее «Всё или ничего». При этом мужчина не угадал ни одно из 12 чисел. Как рассказали в «Столото», победитель ещё не обратился за выдачей денег. Известно, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении компании, оплатив покупку через систему Apple Pay. Его выигрыш стал рекордным для этой лотереи.

Не угадавший ни одно число россиянин выиграл 36 млн в лотерее
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В государственной лотерее "Всё или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17 594-го тиража стал житель Краснодара», — рассказали в «Столото».

Согласно условиям лотереи, участники должны выбрать на билете 12 чисел из 24. Суперприз получит тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного — так и произошло с мужчиной из Краснодара. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов.

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Также на сайте «Столото» или в приложении можно поставить множитель выигрыша. Билет становится дороже, но в случае успеха приз кратно увеличивается. Минимальная цена участия в лотерее «Всё или ничего» — 60 рублей. Судя по всему, житель Краснодара не рисковал и купил самый дешёвый билет.

Личный счет,Столото,Apple,
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