Не угадавший ни одно число россиянин выиграл 36 млн в лотерее

Житель Краснодара выиграл 36 млн рублей в государственной лотерее «Всё или ничего». При этом мужчина не угадал ни одно из 12 чисел. Как рассказали в «Столото», победитель ещё не обратился за выдачей денег. Известно, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении компании, оплатив покупку через систему Apple Pay. Его выигрыш стал рекордным для этой лотереи.

«В государственной лотерее "Всё или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17 594-го тиража стал житель Краснодара», — рассказали в «Столото».

Согласно условиям лотереи, участники должны выбрать на билете 12 чисел из 24. Суперприз получит тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного — так и произошло с мужчиной из Краснодара. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов.