Задержан третий участник побега из ИВС в подмосковной Истре

Сотрудники полиции задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам пришел в отделение полиции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Еще один участник побега сегодня явился в отделение полиции городского округа Истра. Розыск остальных беглецов все еще ведется", - уточнила Волк.

Ранее в МВД сообщили о том, что задержаны двое заключенных в Московской области, которые совершили побег из ИВС в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану прятались на съемной квартире в Подольске, где и были найдены оперативниками. Вместе с ними в квартире были владельцы жилья - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу через предоставление укрытия фигурантам истории.

Бойцы спецназа проникли в квартиру под благовидным предлогом, дверь им открыл один из преступников. Второй предпринял попытку оказания сопротивления, но его сразу же уложили на пол.

Оружия у Грозаву и Цуркану при себе не было. Также оба беглеца отказались от дачи показаний.

Отмечается, что квартира выглядела вполне опрятной, больше в комнатах никого не было, ничего запрещенного вроде наркотических веществ или взрывчатки не нашли. Владельцев жилья, которые сдали квартиру молдаванам, привезли в полицейское отделение намного позже.