Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Задержан третий участник побега из ИВС в подмосковной Истре

Анна Безрукова
24 минуты назад

Сотрудники полиции задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам пришел в отделение полиции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан третий участник побега из ИВС в подмосковной Истре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еще один участник побега сегодня явился в отделение полиции городского округа Истра. Розыск остальных беглецов все еще ведется", - уточнила Волк.

Ранее в МВД сообщили о том, что задержаны двое заключенных в Московской области, которые совершили побег из ИВС в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану прятались на съемной квартире в Подольске, где и были найдены оперативниками. Вместе с ними в квартире были владельцы жилья - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу через предоставление укрытия фигурантам истории.

Бойцы спецназа проникли в квартиру под благовидным предлогом, дверь им открыл один из преступников. Второй предпринял попытку оказания сопротивления, но его сразу же уложили на пол.

Оружия у Грозаву и Цуркану при себе не было. Также оба беглеца отказались от дачи показаний.

Отмечается, что квартира выглядела вполне опрятной, больше в комнатах никого не было, ничего запрещенного вроде наркотических веществ или взрывчатки не нашли. Владельцев жилья, которые сдали квартиру молдаванам, привезли в полицейское отделение намного позже.

Напомним, в ночь на 6 августа пятеро заключенных самовольно покинули ИВС в Истре, для этого они открутили замки дверей гаечным ключом. В числе беглецов оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. С ним из ИВС сбежали обвиняемые в краже выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. В МВД России объявили награду в 1 млн рублей за предоставление данных, которые помогут поймать Мавриди.

Личный счет,Александр Мавриди,Владимир Маругов,Ирина Волк,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители