Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в Telegram, что реализация российского проекта «Северный поток — 2» у Киева и Варшавы вызвала истерику.

Политик подчеркнул, что ситуация с газопроводом далека от разрешения, так как Соединенные Штаты не оставляют попыток воспрепятствовать реализации проекта.

«Разные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа свидетельствуют о том, что Америка вовсе не дает «зеленый свет» «Северному потоку — 2». Они занимаются разработкой новых инструментов противодействия, желая сохранить рычаги воздействия на Российскую Федерацию по этому вопросу», — считает сенатор.

Также Алексей Пушков добавил, что не соответствует ни реальному положению дел, ни содержанию американской политики изображение ситуации таким образом, будто Вашингтон решил отказаться от давления на проект. По мнению сенатора, сейчас запущен новый этап противостояния.

«В первом раунде они по некоторым причинам тактически уступили. В Варшаве и Киеве из-за этого истерика. Но стартует второй», — подчеркнул Пушков.