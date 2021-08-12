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Мошенники в России смогут легально брать кредиты

News.ru
1 час назад

Мошенники в России получат возможность получать денежные ссуды, несмотря на плохую кредитную историю (КИ). Легальная лазейка стала возможной благодаря правовой коллизии в законодательстве РФ, сообщает «Коммерсант».

Мошенники в России смогут легально брать кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что положения Центробанка, вступающие в силу в следующем году, а также действующее постановление правительства позволят злоумышленникам легче получать необходимые им денежные суммы.

Так, поиск кредитной истории клиентов будет осуществляться исключительно по паспорту. Из его данных, в частности, российские власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность потенциального заёмщика.

Теперь клиенты с плохой кредитной историей смогут заявить об утере паспорта, а получив новый документ, обратиться в банк за выдачей ссуды. По словам главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, в бюро кредитных историй (БКИ) сообщат банку, что у заёмщика отсутствует кредитная история. Во избежание дополнительных рисков он предложил включить в процедуру поиска КИ номер ИНН и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что у пожилых клиентов банков появятся помощники для борьбы с мошенниками. В частности, Банк России призвал дать возможность клиентам с инвалидностью, а также пожилым людям отключать удалённый доступ к собственным счетам.

Личный счет,Центральный банк России,
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