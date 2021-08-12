"Некоторые любители переводить средства (из одного НПФ в другой - прим. ред.) зачастую это делают, не понимая, что сам объем средств, вложенных в накопительную систему, остается. То есть вы гарантированно получите свои накопления, саму базовую сумму, но проценты вы не получите. Например, вы на пять лет отдали 100 тысяч рублей своих пенсионных накоплений в накопительный фонд номер один, затем, на четвертом году, вы решили перевести средства в условный негосударственный фонд номер два, забывая о том, что за четыре года у вас образовались определенные накопления. Если в среднем по 2020 году идут оценки около 5,5% - 6% по всем НПФ, то за это время от 100 тысяч вы потеряете порядка 35-40 тысяч. И часто этого люди не знают, принимают соответствующие решения осознанно. Но самое главное, что были случаи, когда средства переводились из одного НПФ в другой вообще без согласия людей. И человек, подходя к рубежам пенсионного возраста, начиная интересоваться своими пенсионными накоплениями, выяснял, что накоплений нет. И в каком они фонде - трудно понять. Его еще надо найти. И в этой связи в свое время уже были приняты решения, связанные с тем, чтобы НПФ отслеживал все эти процедуры и обязательно ставил в известность человека, который должен обращаться в пенсионный фонд самостоятельно, в письменной форме для решения этих вопросов, для отслеживания этих процедур. Таким образом, НПФ в некотором смысле должен стать гарантом. А действия, которые случились до этого решения, - они, вполне возможно, нанесли ущерб достаточно большому количеству граждан. Потому что людей в накопительном компоненте много, десятки миллионов человек, но у них не очень большие накопленные средства, за ними никто толком не следит. Когда накопления за несколько лет составляют до десяти тысяч рублей, пятнадцать, двадцать тысяч рублей - люди теряют контроль за ними. А ловкие люди, компании, фирмы, которые начинают звонить и предлагать "золотые горы", очень легко манипулируют этими небольшими деньгами. Но поскольку количество людей большое, то речь идет о значительных суммах. Отсюда и тревога депутатского корпуса за то, чтобы эти схемы были прозрачными, понятными, чтобы они проходили только с согласия гражданина. А сама идея сделать возврат средств решениями судов - здесь и комментировать нечего. Будет решение суда - естественно, его надо выполнять. Но физика процессов идет от того, что людей не ставили в известность и направляли их средства без их согласия, существовали мошеннические модели", - сказал сенатор.