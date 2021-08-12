Олимпийской чемпионке Ласицкене из России не дали визу США

Легкоатлетка из России Мария Ласицкене, которая получила золотую медаль на Олимпиаде в Токио, сообщила, что не может получить визу в США на этап "Бриллиантовой лиги". С такой же проблемой столкнулась ее соотечественница - прыгунья Анжелика Сидорова. Она на этих Играх взяла серебро.

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По признанию Ласицкене, ей не известно, как сделать визы, но она надеется на чью-то помощь.

"Не хотелось бы пропустить эти этапы, все же столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки", - сказала она в интервью журналистам.

В сториз Instagram Ласицкене написала, что проблема с визами все еще не разрешилась. Кроме этого, она отметила Олимпийский комитет России, Министерство иностранных дел, Марию Захарову и Министерство спорта.

Отмечается, что проблема должна быть решена до 19 августа.

Также недавно появилась информация, что Американский экипировщик заинтересован в том, чтобы олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене участвовала в этапе Бриллиантовой лиги в США. Компания намерена помочь с получением визы для россиянки. Об этом информагентству «РИА Новости» рассказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.