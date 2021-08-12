Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Олимпийской чемпионке Ласицкене из России не дали визу США

Анна Безрукова
1 час назад

Легкоатлетка из России Мария Ласицкене, которая получила золотую медаль на Олимпиаде в Токио, сообщила, что не может получить визу в США на этап "Бриллиантовой лиги". С такой же проблемой столкнулась ее соотечественница - прыгунья Анжелика Сидорова. Она на этих Играх взяла серебро.

Олимпийской чемпионке Ласицкене из России не дали визу США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По признанию Ласицкене, ей не известно, как сделать визы, но она надеется на чью-то помощь.

"Не хотелось бы пропустить эти этапы, все же столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки", - сказала она в интервью журналистам.

В сториз Instagram Ласицкене написала, что проблема с визами все еще не разрешилась. Кроме этого, она отметила Олимпийский комитет России, Министерство иностранных дел, Марию Захарову и Министерство спорта.

Отмечается, что проблема должна быть решена до 19 августа.

Также недавно появилась информация, что Американский экипировщик заинтересован в том, чтобы олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене участвовала в этапе Бриллиантовой лиги в США. Компания намерена помочь с получением визы для россиянки. Об этом информагентству «РИА Новости» рассказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Напомним, американское диппредставительство в Москве 30 апреля сообщило о приостановке с 12 мая рассмотрения документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок. Впоследствии министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что Минспорт будет сотрудничать с МИДом и предпринимать все возможное, чтобы эти ограничения не затронули спортсменов и это не отразилось отрицательно на их участии в соревнованиях.

Личный счет,Мария Ласицкене,Геннадий Габрилян,Анжелика Сидорова,Олег Матыцин,Мария Захарова,Минспорта,МИД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители