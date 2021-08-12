Определен топ-5 автомобилей стоимостью до ₽1,5 млн

Стоимость машин в России последний год повышается очень активно. Раньше за 1,5 млн рублей можно было купить автомобиль класса люкс, однако сегодня за эти деньги можно приобрести модели массового сегмента, сообщает Carsweek.

Фото: Renault Renault

Портал составил топ-5 машин, в чью пользу можно сделать выбор.

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Volkswagen Polo – один из лучших вариантов в этой ценовой категории. В 2020 году в России на рынке появилось новое поколение этого автомобиля, сменившее кузов седан на лифтбек. Если воспользоваться конфигуратором, есть возможность приобрести интересную модель с комплектацией Exclusive. Версия с 110-сильным атмосферным мотором с АКПП и «черными» колесными дисками обойдется в 1 367 900 рублей.

Также можно присмотреться к Hyundai Elantra. Менее года назад в России появился в продаже среднеразмерный седан нового поколения. Он имеет очень красивую форму кузова и интересен стилем. Базовая комплектация обойдется в 1 449 000 рублей, при этом ее оснащение очень богатое: 6АКПП, атмосферный мотор на 128 л.с., а при движении на небольшой скорости можно выводить изображение с камеры заднего вида.

В топе оказался и Haval Jolion. Этот небольшой кроссовер появился на рынке в мае 2021 года. Привлекательна комплектация Elite со 143-сильным мотором, АКПП и системой переднего привода. Такой автомобиль обойдется покупателю в 1 459 000 рублей.

Renault Arkana с атмосферным 1,6-литровым мотором и вариатором продается за 1 411 000 рублей (версия

Drive). Покупателям рекомендуют присмотреться к двум дополнительным пакетам – Comfort City 2 (подогрев руля, форсунок омывателя, лобового стекла и климат-контроль) и Techno (сенсорный экран мультимедиа с поддержкой Yandex.Auto, Carplay и Android). Цена Renault Arkana с такими опциями составит 1 473 000 рублей.

Hyundai Creta продается за 1 490 000 рублей в комплектации Family. Под капотом есть 2,0-литровый мотор, работающий в паре с классической 6АКПП и системой полного привода.