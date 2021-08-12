Определен топ-5 автомобилей стоимостью до ₽1,5 млн

Стоимость машин в России последний год повышается очень активно. Раньше за 1,5 млн рублей можно было купить автомобиль класса люкс, однако сегодня за эти деньги можно приобрести модели массового сегмента, сообщает Carsweek.
Портал составил топ-5 машин, в чью пользу можно сделать выбор.
Volkswagen Polo – один из лучших вариантов в этой ценовой категории. В 2020 году в России на рынке появилось новое поколение этого автомобиля, сменившее кузов седан на лифтбек. Если воспользоваться конфигуратором, есть возможность приобрести интересную модель с комплектацией Exclusive. Версия с 110-сильным атмосферным мотором с АКПП и «черными» колесными дисками обойдется в 1 367 900 рублей.
Также можно присмотреться к Hyundai Elantra. Менее года назад в России появился в продаже среднеразмерный седан нового поколения. Он имеет очень красивую форму кузова и интересен стилем. Базовая комплектация обойдется в 1 449 000 рублей, при этом ее оснащение очень богатое: 6АКПП, атмосферный мотор на 128 л.с., а при движении на небольшой скорости можно выводить изображение с камеры заднего вида.
В топе оказался и Haval Jolion. Этот небольшой кроссовер появился на рынке в мае 2021 года. Привлекательна комплектация Elite со 143-сильным мотором, АКПП и системой переднего привода. Такой автомобиль обойдется покупателю в 1 459 000 рублей.
Renault Arkana с атмосферным 1,6-литровым мотором и вариатором продается за 1 411 000 рублей (версия
Drive). Покупателям рекомендуют присмотреться к двум дополнительным пакетам – Comfort City 2 (подогрев руля, форсунок омывателя, лобового стекла и климат-контроль) и Techno (сенсорный экран мультимедиа с поддержкой Yandex.Auto, Carplay и Android). Цена Renault Arkana с такими опциями составит 1 473 000 рублей.
Hyundai Creta продается за 1 490 000 рублей в комплектации Family. Под капотом есть 2,0-литровый мотор, работающий в паре с классической 6АКПП и системой полного привода.
Минпромторг отказался от перезапуска программы льготного автокредитования в августе. На фоне дефицита машин у банков отозвали уже выделенные лимиты финансирования. В общей сложности на эти цели дополнительно выделили 5 млрд рублей, но в июне и июле программу не перезапустили из-за «перегрева» рынка.