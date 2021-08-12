Нефтяную пленку заметили на пляже Сукко под Анапой

Жители поселка Сукко под Анапой засняли на видео маслянистые пятна в море. По их предположениям, это плёнка от разлива нефти под Новороссийском. Нефть разлилась из греческого танкера Minerva Symphony в ходе погрузки 7 августа.

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В итоге образовалось пятно площадью 80 кв. км. Причиной ситуации назвали разрушение гидрокомпенсатора — элемента причального устройства. Уголовное дело по факту загрязнения морской среды направили в Следственный комитет.

Житель Анапы снял на видео радужную пленку, площадь которой составляет примерно несколько десятков квадратных метров рядом с пляжем курортного поселка. Согласно предположению мужчины, это пятно - часть вылившейся под Новороссийском нефти.

Напомним, 9 августа масляные пятна заметили в море у Большого Утриша. Работники дельфинария, которые их обнаружили, провели работы по очистке акватории.

Как сообщали ранее «Кубанские новости», выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в море произошел 7 августа в процессе погрузки с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это случилось в нескольких километрах от береговой зоны.

В пресс-службе КТК уточнили, что площадь разлива составила примерно 200 кв. метров, а объем разлившейся нефти – около 12 кубометров. При этом согласно расчетам ученых, площадь нефтяного загрязнения оказалась в 400 тысяч раз больше – 80 квадратных километров.