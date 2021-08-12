Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Нефтяную пленку заметили на пляже Сукко под Анапой

Анна Безрукова
1 час назад

Жители поселка Сукко под Анапой засняли на видео маслянистые пятна в море. По их предположениям, это плёнка от разлива нефти под Новороссийском. Нефть разлилась из греческого танкера Minerva Symphony в ходе погрузки 7 августа.

Нефтяную пленку заметили на пляже Сукко под Анапой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В итоге образовалось пятно площадью 80 кв. км. Причиной ситуации назвали разрушение гидрокомпенсатора — элемента причального устройства. Уголовное дело по факту загрязнения морской среды направили в Следственный комитет.

Житель Анапы снял на видео радужную пленку, площадь которой составляет примерно несколько десятков квадратных метров рядом с пляжем курортного поселка. Согласно предположению мужчины, это пятно - часть вылившейся под Новороссийском нефти.

Напомним, 9 августа масляные пятна заметили в море у Большого Утриша. Работники дельфинария, которые их обнаружили, провели работы по очистке акватории.

Как сообщали ранее «Кубанские новости», выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в море произошел 7 августа в процессе погрузки с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это случилось в нескольких километрах от береговой зоны.

В пресс-службе КТК уточнили, что площадь разлива составила примерно 200 кв. метров, а объем разлившейся нефти – около 12 кубометров. При этом согласно расчетам ученых, площадь нефтяного загрязнения оказалась в 400 тысяч раз больше – 80 квадратных километров.

Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко дала поручение Росприроднадзору оценить масштабы загрязнения и проверить данные о занижении объемов разлива нефти.

Личный счет,Виктория Абрамченко,СКР,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители