В ПФР прояснили вопрос о прибавках за советский стаж

В Пенсионном фонде России разъяснили ситуацию с доплатой в размере 1300 рублей к пенсии за советский стаж, передает Primpress. В фонде сообщили о многочисленных обращениях граждан, которые прочитали в интернете о положенной им доплате к страховой пенсии.

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Специалисты фонда, в свою очередь, заявили о том, что такой доплаты в России не существует, действующее законодательство не предусматривает никаких прибавок к пенсии за советский стаж.

«Есть доплата за стаж работы в сельской местности, также пенсия увеличивается у «северных» пенсионеров. Но прибавки за стаж работы в СССР нет», – указали в ПФР.

Вместе с тем в фонде подчеркнули, что в ряде случаев можно рассчитывать на перерасчет за советский период. Это будет возможно, если найдется документ, подтверждающий период стажа, не учтенный ПФР при назначении пенсии. Для этого требуется запросить в фонде расширенную справку о лицевом счете, чтобы выяснить, какие периоды стажа учтены, а какие – нет.