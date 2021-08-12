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В ПФР сделали важное заявление о доплате ₽1300 к пенсии за советский стаж

Лера Букина
49 минут назад

В Пенсионном фонде России разъяснили ситуацию с доплатой в размере 1300 рублей к пенсии за советский стаж, передает Primpress. В фонде сообщили о многочисленных обращениях граждан, которые прочитали в интернете о положенной им доплате к страховой пенсии.

В ПФР сделали важное заявление о доплате ₽1300 к пенсии за советский стаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты фонда, в свою очередь, заявили о том, что такой доплаты в России не существует, действующее законодательство не предусматривает никаких прибавок к пенсии за советский стаж.

«Есть доплата за стаж работы в сельской местности, также пенсия увеличивается у «северных» пенсионеров. Но прибавки за стаж работы в СССР нет», – указали в ПФР.

Вместе с тем в фонде подчеркнули, что в ряде случаев можно рассчитывать на перерасчет за советский период. Это будет возможно, если найдется документ, подтверждающий период стажа, не учтенный ПФР при назначении пенсии. Для этого требуется запросить в фонде расширенную справку о лицевом счете, чтобы выяснить, какие периоды стажа учтены, а какие – нет.

Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области. Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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