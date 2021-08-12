Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России предложили учитывать военную службу при досрочной пенсии

Анна Безрукова
37 минут назад

Группа депутатов от "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, в соответствии с которым срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сегодня, 12 августа сообщается в официальном Telegram-канале партии.

В России предложили учитывать военную службу при досрочной пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вследствие большой значимости для государства и общества, время службы в армии должно оцениваться не ниже, чем обычная работа при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - цитируется в сообщении высказывание одного из авторов инициативы, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Ожидается, что если закон примут, он заработает с 1 января будущего года.

Напомним, в настоящее время право досрочного выхода на пенсию в России есть у мужчин со стажем не менее 42 лет и у женщин со стажем минимум 37 лет. При этом берется в расчет только время работы и нахождение на больничном.

Ранее сообщалось, что нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, который позволяет досрочно выходить на пенсию, так как во время этой службы все находятся в разных условиях труда, вследствие этого также маловероятно, что предложение примут, полагает бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Как отметил Сафонов, служба в армии вносится в трудовой стаж, но "не совсем понятно, почему ее следует отнести к особому стажу".

Личный счет,Александр Сафонов,Андрей Турчак,Финансовый университет,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители