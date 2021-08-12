В России предложили учитывать военную службу при досрочной пенсии

Группа депутатов от "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, в соответствии с которым срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сегодня, 12 августа сообщается в официальном Telegram-канале партии.

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"Вследствие большой значимости для государства и общества, время службы в армии должно оцениваться не ниже, чем обычная работа при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - цитируется в сообщении высказывание одного из авторов инициативы, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Ожидается, что если закон примут, он заработает с 1 января будущего года.

Напомним, в настоящее время право досрочного выхода на пенсию в России есть у мужчин со стажем не менее 42 лет и у женщин со стажем минимум 37 лет. При этом берется в расчет только время работы и нахождение на больничном.

Ранее сообщалось, что нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, который позволяет досрочно выходить на пенсию, так как во время этой службы все находятся в разных условиях труда, вследствие этого также маловероятно, что предложение примут, полагает бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.