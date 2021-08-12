«Счет идет на минуты»: экологи назвали опасность разлива нефти под Новороссийском

Важно не допустить распространения нефтяного пятна под Новороссийском, счет идет на минуты. Об этом NEWS.ru заявил руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков.

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Нефтепродукты попали в море у Новороссийска 7 августа в ходе закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Представители последнего заявляли, что оказавшаяся в воде нефть растеклась по площади 200 квадратных метров, объем составил «порядка 12 кубометров». Позднее стало известно, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составляет около 80-90 квадратных километров.

По словам Яблокова, нужно предпринять максимальные усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтяного пятна.

«Счет идет на минуты ( ) Как мы помним, все масштабные аварии были связаны с промедлением в первые дни, минуты после утечки, из-за чего нефтяные пятна распространялись на гигантские расстояния. Сейчас важно этого не допустить», - заметил он.

Также эксперт призвал внимательно изучить имеющуюся информацию о разливе нефти и привлечь к максимальной ответственности виновную в этом компанию.

«Разливы нефти угрожают рыбным ресурсам, птицам, здоровью людей, особенно в высокий сезон. Конечно, нефть и нефтепродукты могут разноситься по побережью, что может привести к негативным последствиям», - заявил руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace.