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«Счет идет на минуты»: экологи назвали опасность разлива нефти под Новороссийском

Елена Прошина
32 минуты назад

Важно не допустить распространения нефтяного пятна под Новороссийском, счет идет на минуты. Об этом NEWS.ru заявил руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков.

«Счет идет на минуты»: экологи назвали опасность разлива нефти под Новороссийском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нефтепродукты попали в море у Новороссийска 7 августа в ходе закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Представители последнего заявляли, что оказавшаяся в воде нефть растеклась по площади 200 квадратных метров, объем составил «порядка 12 кубометров». Позднее стало известно, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составляет около 80-90 квадратных километров.

По словам Яблокова, нужно предпринять максимальные усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтяного пятна.

«Счет идет на минуты ( ) Как мы помним, все масштабные аварии были связаны с промедлением в первые дни, минуты после утечки, из-за чего нефтяные пятна распространялись на гигантские расстояния. Сейчас важно этого не допустить», - заметил он.

Также эксперт призвал внимательно изучить имеющуюся информацию о разливе нефти и привлечь к максимальной ответственности виновную в этом компанию.

«Разливы нефти угрожают рыбным ресурсам, птицам, здоровью людей, особенно в высокий сезон. Конечно, нефть и нефтепродукты могут разноситься по побережью, что может привести к негативным последствиям», - заявил руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace.

9 августа масляные пятна заметили в море у Большого Утриша. Работники дельфинария, которые их обнаружили, провели работы по очистке акватории. Также масляные пятна на море сняли на видео жители поселка Сукко под Анапой.

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