Собянин назвал даты проведения Дня города в Москве

День города в Москве в 2021 году пройдет 11-12 сентября. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter .

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил», – заявил Собянин.

Напомним, что ранее мэр Москвы заявил, что в Москве не будет широкого празднования Дня города, однако властям необходимо активизировать сезонную торговлю, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен. С этой целью будет возобновлена работа ярмарок. При этом если работа последних и возобновится, то без культурных мероприятий.