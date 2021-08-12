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Собянин назвал даты проведения Дня города в Москве

Елена Прошина
29 минут назад

День города в Москве в 2021 году пройдет 11-12 сентября. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Собянин назвал даты проведения Дня города в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил», – заявил Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что главным приоритетом для властей остается сохранение здоровья граждан.

Напомним, что ранее мэр Москвы заявил, что в Москве не будет широкого празднования Дня города, однако властям необходимо активизировать сезонную торговлю, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен. С этой целью будет возобновлена работа ярмарок. При этом если работа последних и возобновится, то без культурных мероприятий.

Напомним, что с 22 июня в Москве продолжает действовать запрет на массовые мероприятия численностью более 500 человек.

Личный счет,Сергей Собянин,
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