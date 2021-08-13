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"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей

Российская Газетаиещё 3
46 минут назад

Единовременные "школьные" выплаты в размере 10 тыс. рублей перечислены родителям 19,4 миллиона детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Школьные» выплаты получили родители 19,4 млн детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве напомнили, что право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение.

Те, кто еще не подал заявление на получение 10 тысяч рублей, могут сделать это на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Заявление можно направить до 1 ноября.

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