Экономист назвал реальным увеличение МРОТ до 20 тыс. рублей

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал вполне реальным увеличение минимального размера оплаты труда до 20 тысяч, однако для этого должны быть определенные условия. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее партия ЛДПР выступила с инициативой об увеличении минимального размера оплаты труда. Депутаты разработали законопроект, согласно которому МРОТ может быть повышен до 20 тысяч рублей с начала 2022 года.

По словам Сафонова, «повышение, конечно, реально».

«Вопрос в том, с какой скоростью. Одномоментно решить эту проблему без создания проблем на рынке труда невозможно», - уверен он.

Эксперт считает, что столь резкое увеличение МРОТ должно быть обосновано экономическим ростом, иначе может стать причиной сокращения рабочих мест и «сплющивания» системы оплаты труда внутри организаций.

«Для того, чтобы вытянуть такие показатели по минималке, придется сокращать зарплаты тем, кто получает больше. Это два неприятных последствия, которые могут возникнуть при всей красоте этой инициативы. Индексация МРОТ должна проходить параллельно с таким же размером индексации всего фонда оплаты труда», - заметил он.