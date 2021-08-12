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В ФНС опровергли информацию о платившем долги за россиян сотруднике

Елена Прошина
29 минут назад

Представители ФНС опровергли сообщения о сотруднике подмосковного отделения ведомства, который платил незначительные налоги за других граждан. Как сообщает РБК, информация является недостоверной.

В ФНС опровергли информацию о платившем долги за россиян сотруднике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В налоговой службе также отметили, что в управлении по Московской области и других отделениях не проводятся служебные проверки по основаниям, о которых сообщали в СМИ.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что сотрудник налоговой службы в Подмосковье самостоятельно платил незначительные суммы за проверяемых граждан. Свой поступок он объяснил тем, что взыскивать небольшие долги с людей, которые возникают после округления пеней или технически, сложнее и дольше, чем заплатить за них 50-100 рублей.

На мужчину якобы пожаловались коллеги, которые были недовольны тем, что его показатели отличаются от остальных работников. После этого, по сообщениям СМИ, его якобы отстранили от службы.

Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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