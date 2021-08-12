В ФНС опровергли информацию о платившем долги за россиян сотруднике

Представители ФНС опровергли сообщения о сотруднике подмосковного отделения ведомства, который платил незначительные налоги за других граждан. Как сообщает РБК, информация является недостоверной.
В налоговой службе также отметили, что в управлении по Московской области и других отделениях не проводятся служебные проверки по основаниям, о которых сообщали в СМИ.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что сотрудник налоговой службы в Подмосковье самостоятельно платил незначительные суммы за проверяемых граждан. Свой поступок он объяснил тем, что взыскивать небольшие долги с людей, которые возникают после округления пеней или технически, сложнее и дольше, чем заплатить за них 50-100 рублей.
На мужчину якобы пожаловались коллеги, которые были недовольны тем, что его показатели отличаются от остальных работников. После этого, по сообщениям СМИ, его якобы отстранили от службы.