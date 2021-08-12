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В Центробанке заметили признаки перегрева рынка ипотеки

Секрет Фирмы
23 минуты назад

Россия переживает новый ипотечный бум — рынок недвижимости растёт примерно на 2% в месяц. В Центробанке заметили признаки его перегрева: во втором квартале 2021 года практически каждый второй кредит на покупку жилья взяли люди, собственные средства которых не покрывают и 20% стоимости квартиры. Об этом в интервью «Известиям» сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Россия переживает новый ипотечный бум
Фото: ТАССТАСС

Специалист рассказала, что доля ипотечных займов с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заёмщика растёт. Это может повлечь за собой рост «плохих» кредитов.

«Во втором квартале 2021 года доля ипотеки с первоначальным взносом 10–20% на первичном рынке составила 46% против 40% в 2020 году», — сообщила директор департамента.

Данилова пояснила, что вскоре следует ожидать снижения доли ипотеки с низким первоначальным взносом. Напротив, займов со взносом более 20% станет больше.

Представитель ЦБ отметила, что подорожание жилья снижает его доступность. «Темп роста на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%», — добавила она.

«Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018–2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5–2%. Отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел "испортиться"», — добавила она.

Ранее «Секрет» писал, что количество одобрений ипотечных кредитов в России за последний год упало с 72,1% до 61,7%, это самый низкий показатель с декабря 2017 года. Эксперты фиксируют снижение показателя уже десятый месяц подряд.

Личный счет,Елизавета Данилова,Центральный банк России,газета "Известия",
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