Вернут деньги: россиян защитят от махинаций НПФ

Правительство России подготовило законопроект, который защитит россиян от махинаций негосударственных пенсионных фондов при незаконных переводах средств в другие организации.

Фото: ТАСС ТАСС

Как рассказал директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с «Комсомольской правдой», процедура перевода денег из одного НПФ в другой не вполне защищена.

Он отметил, что в последнее время держатели средств получают письма о том, что их накопления лежат в «непонятных частных пенсионных фондах». В результате в ПФР участились жалобы и фонд начал проверку, которая показала самые различные махинации, в том числе и подделку подписей.

Как отметил эксперт, некоторые частные фонды не гнушаются злоупотреблять доверием и просят клиентов документы, которые позволят отправить деньги «в идеальный фонд». Причем это касается не только переводов между частными организациями, но и отчислений из ПФР.

Согласно новому закону, в случае, если НПФ незаконно перевел деньги другой организации, то он будет обязан полностью восстановить их на счете. Закон могут внести в Госдуму уже осенью, а если его примут, то заработает он с 1 июля 2022 года. С этой даты россияне могут начать требовать возврата денег.