Visa запустила новую функцию для владельцев карт в России

Visa запустила в России функционал, который позволяет владельцам карт удалять данные о них со сторонних сайтов. Об этом рассказал представитель системы.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Александр Кулаковский © URA.RU

Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, пишут «Известия». Проверить это можно будет в мобильном приложении банка, а затем удалить данные карт с ненужных сайтов.

Отмечается, что внедрять сервис уже начали ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. Также планируют воспользоваться новым функционалом в СКБ Банке, Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф».