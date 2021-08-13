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Visa запустила новую функцию для владельцев карт в России

Ura.Ru
22 минуты назад

Visa запустила в России функционал, который позволяет владельцам карт удалять данные о них со сторонних сайтов. Об этом рассказал представитель системы.

Visa запустила новую функцию для владельцев карт в России
Фото: Александр Кулаковский © URA.RUАлександр Кулаковский © URA.RU

Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, пишут «Известия». Проверить это можно будет в мобильном приложении банка, а затем удалить данные карт с ненужных сайтов.

Отмечается, что внедрять сервис уже начали ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. Также планируют воспользоваться новым функционалом в СКБ Банке, Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф».

Ранее глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер заявил, что в РФ с каждым годом будет сокращаться число банкоматов. А в агентство Moody’s сообщили о рисках ограничений доступа России к международным платежным системам Visa и MasterCard.

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