Участник рынка: часть россиян получит скидку на оплату ЖКХ

Некоторые категорий россиян имеют право на помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Кроме того, есть случаи, в которых государство должно взять на себя оплату взноса на капитальный ремонт зданий. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.
«Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм». Рассчитывать на субсидии также могут инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда.
Минко отметил, что в зависимости от региона размер субсидий отличается, как и требования к их получению. Кроме того, он напомнил, что если человек проживает в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти.
Ранее стало известно, что сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два млрд рублей за первый квартал 2021 года и составила 1,33 трлн рублей. Также сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15%. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).