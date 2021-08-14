Участник рынка: часть россиян получит скидку на оплату ЖКХ

Некоторые категорий россиян имеют право на помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Кроме того, есть случаи, в которых государство должно взять на себя оплату взноса на капитальный ремонт зданий. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

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«Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм». Рассчитывать на субсидии также могут инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда.

Минко отметил, что в зависимости от региона размер субсидий отличается, как и требования к их получению. Кроме того, он напомнил, что если человек проживает в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти.