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Участник рынка: часть россиян получит скидку на оплату ЖКХ

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Некоторые категорий россиян имеют право на помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Кроме того, есть случаи, в которых государство должно взять на себя оплату взноса на капитальный ремонт зданий. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

Участник рынка: часть россиян получит скидку на оплату ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

«Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм». Рассчитывать на субсидии также могут инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда.

Минко отметил, что в зависимости от региона размер субсидий отличается, как и требования к их получению. Кроме того, он напомнил, что если человек проживает в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти.

Ранее стало известно, что сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два млрд рублей за первый квартал 2021 года и составила 1,33 трлн рублей. Также сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15%. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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