Пенсионерам анонсировали новую выплату в 7555 рублей

На новую денежную выплату от Пенсионного фонда РФ смогут рассчитывать многие россияне в 2022 году благодаря изменениям в федеральном законодательстве, сообщает PRIMPRESS.

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Речь идет о пожилых гражданах, которые имеют стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Таким россиянам полагается специальная доплата к пенсии. Сейчас при переезде из сельской местности в город пенсионер автоматически лишается доплаты.

Благодаря новым поправкам к федеральному закону граждане с 1 января 2022 года смогут получать сельскую надбавку к пенсии независимо от места проживания.

Что касается размера доплаты, то он составляет 25% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Вместе с доплатой фиксированная выплата с 2022 года для пожилых граждан достигнет 7 555 рублей.

«Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР», – указали в ведомстве.

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).