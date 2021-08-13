Пенсионерам анонсировали новую выплату в 7555 рублей

На новую денежную выплату от Пенсионного фонда РФ смогут рассчитывать многие россияне в 2022 году благодаря изменениям в федеральном законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о пожилых гражданах, которые имеют стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Таким россиянам полагается специальная доплата к пенсии. Сейчас при переезде из сельской местности в город пенсионер автоматически лишается доплаты.
Благодаря новым поправкам к федеральному закону граждане с 1 января 2022 года смогут получать сельскую надбавку к пенсии независимо от места проживания.
Что касается размера доплаты, то он составляет 25% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Вместе с доплатой фиксированная выплата с 2022 года для пожилых граждан достигнет 7 555 рублей.
«Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР», – указали в ведомстве.
В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
Как рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике, если воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, то можно будет рассчитывать на большую сумму.