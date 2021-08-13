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Пенсионерам анонсировали новую выплату в 7555 рублей

Лера Букина
1 час назад

На новую денежную выплату от Пенсионного фонда РФ смогут рассчитывать многие россияне в 2022 году благодаря изменениям в федеральном законодательстве, сообщает PRIMPRESS.

Пенсионерам анонсировали новую выплату в 7555 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о пожилых гражданах, которые имеют стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Таким россиянам полагается специальная доплата к пенсии. Сейчас при переезде из сельской местности в город пенсионер автоматически лишается доплаты.

Благодаря новым поправкам к федеральному закону граждане с 1 января 2022 года смогут получать сельскую надбавку к пенсии независимо от места проживания.

Что касается размера доплаты, то он составляет 25% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Вместе с доплатой фиксированная выплата с 2022 года для пожилых граждан достигнет 7 555 рублей.

«Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР», – указали в ведомстве.

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Как рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике, если воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, то можно будет рассчитывать на большую сумму.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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