«Малодушный и лживый»: экс-депутат Рады оценил Зеленского и его политику

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев подверг критике деятельность президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала «Наш» он заявил, что испытывает «испанский стыд» за методы, применяемые украинским лидером.
Политик, в том числе, осудил Зеленского за тот, что он никак не отреагировал на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на Украине силы противовоздушной обороны Соединенных Штатов.
«Он дал обещание, что, если спустя год не разрешит проблему конфликта в восточной части страны, этим займется кто-либо другой. Минуло два года, и война все еще не закончилась. Судя по тому, что я могу слышать, Украина из нейтральной страны может превратиться в передовую», — отметил экс-депутат.
Кроме этого, он охарактеризовал Зеленского как «малодушного, абсолютно лживого, недальновидного человека», продолжающего «играть роль».
«Он плюнул в души миллионам граждан, узурпировал власть, парализовал деятельность независимых вертикалей власти в угоду собственному рейтингу», — полагает Мураев.
Зеленский, как считает политик, добился власти за счет спекуляций на чувствах украинцев, а пост главы государства занял благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании.
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский обманул население Юго-Восточной и Центральной Украины, которое отдало за него голоса на выборах. Об этом тоже заявил Евгений Мураев. Он отметил, что позиция предшественника Петра Порошенко во многом опиралась на идеологию Западной Украины, проголосовавшей за него. Зеленского же избрало население Центральной и Юго-Восточной Украины, разделяющее другого рода ценности. Но именно они сейчас оказались обманутыми главой государства, уверен бывший депутат.