Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев подверг критике деятельность президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала «Наш» он заявил, что испытывает «испанский стыд» за методы, применяемые украинским лидером.

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Политик, в том числе, осудил Зеленского за тот, что он никак не отреагировал на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на Украине силы противовоздушной обороны Соединенных Штатов.

«Он дал обещание, что, если спустя год не разрешит проблему конфликта в восточной части страны, этим займется кто-либо другой. Минуло два года, и война все еще не закончилась. Судя по тому, что я могу слышать, Украина из нейтральной страны может превратиться в передовую», — отметил экс-депутат.

Кроме этого, он охарактеризовал Зеленского как «малодушного, абсолютно лживого, недальновидного человека», продолжающего «играть роль».

«Он плюнул в души миллионам граждан, узурпировал власть, парализовал деятельность независимых вертикалей власти в угоду собственному рейтингу», — полагает Мураев.

Зеленский, как считает политик, добился власти за счет спекуляций на чувствах украинцев, а пост главы государства занял благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании.