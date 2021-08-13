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Россиянам перечислили валюты для защиты сбережений от инфляции

Лера Букина
25 минут назад

Россиянам с доходами и расходами в рублях угрожает падение курса национальной валюты к мировым валютам, так как это влечет за собой рост инфляции, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, хранение части сбережений в иностранной валюте – единственный способ защиты от такой ситуации.

Россиянам перечислили валюты для защиты сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какая валюта вырастет — сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения», — подчеркивает эксперт.

Курс «американца» к основным мировым валютам находится под давлением на фоне роста потолка американского долга наряду с ростом инфляции, отметил Тузов. По его словам, кризис доллара станет драйвером кризиса и в других валютах.

«Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам», — заключил Тузов.

Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%.

Личный счет,РИА Новости,
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