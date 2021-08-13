Россиянам перечислили валюты для защиты сбережений

Россиянам с доходами и расходами в рублях угрожает падение курса национальной валюты к мировым валютам, так как это влечет за собой рост инфляции, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, хранение части сбережений в иностранной валюте – единственный способ защиты от такой ситуации.

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«К сожалению, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какая валюта вырастет — сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения», — подчеркивает эксперт.

Курс «американца» к основным мировым валютам находится под давлением на фоне роста потолка американского долга наряду с ростом инфляции, отметил Тузов. По его словам, кризис доллара станет драйвером кризиса и в других валютах.

«Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам», — заключил Тузов.